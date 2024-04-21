Источник: Луческу посетит матч Динамо – Полесье с дружеским визитом

Бывший наставник «Динамо» Мирча Луческу посетит матч 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевляне будут играть против «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«На сегодняшнем матче «Динамо» – «Полесье» ожидается дружеский визит предыдущего рулевого киевлян Мирчи Луческу», – сказано в сообщении.

Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

Отметим, что Луческу работал главным тренером «Динамо» с июля 2020-го до ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Луческу определился с новым местом работы.