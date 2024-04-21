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  4. Источник: Луческу посетит матч Динамо – Полесье с дружеским визитом
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 15:11 |
570
2

Источник: Луческу посетит матч Динамо – Полесье с дружеским визитом

Румынский специалист вернулся в Киев

21 апреля 2024, 15:11 |
570
2
Источник: Луческу посетит матч Динамо – Полесье с дружеским визитом
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший наставник «Динамо» Мирча Луческу посетит матч 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевляне будут играть против «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

«На сегодняшнем матче «Динамо» – «Полесье» ожидается дружеский визит предыдущего рулевого киевлян Мирчи Луческу», – сказано в сообщении.

Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 18:00.

Отметим, что Луческу работал главным тренером «Динамо» с июля 2020-го до ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Луческу определился с новым местом работы.

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Мирча Луческу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье
Владимир Клепач Источник: Telegram
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Лига конференций без динамо
Точно сегодня на выиграют дырявые, Луческу  не везучий 
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Фанькин кот
Сашка Шовковский запросил "помощь друга"? Вряд-ли даже советы Мирчи помогут дынамке суркисовой. Игры с Полесьем, ДД1, ШД, Кривбасс ом и Рухом - это по-любому крах иллюзий киевских позорников и жалких остатков ихней "торсиды" на чемпионство. Думаю, реально это 4 место.
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