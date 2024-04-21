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  4. БАРАНКА – о друге Милевского: «Никогда в своей жизни не говорил с ним»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 15:20 |
557
1

БАРАНКА – о друге Милевского: «Никогда в своей жизни не говорил с ним»

Бывший глава комитета этики и честной игры УАФ опроверг слова Сергея Третьяка

21 апреля 2024, 15:20 |
557
1
БАРАНКА – о друге Милевского: «Никогда в своей жизни не говорил с ним»
УАФ. Франческо Баранка

Бывший председатель комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка опроверг слова друга известного украинского экс-футболиста Артема Милевского Сергея Третьяка, который утверждал, что они с итальянцем якобы знакомы и имеют общие фото:

«Я никогда не был на дискотеке за все свое время в Киеве. Я не знаю этого человека и никогда не переписывался с ним, прося совета. Я никогда в своей жизни не говорил с этим человеком. В прошлом могло случиться так, что кто-то попросил меня сфотографироваться, особенно в первые годы».

Напомним, сейчас Сергея Третьяка подозревают в попытке подкупить 2 игроков «Миная» накануне матча с «Динамо» Киев.

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Динамо Киев Артем Милевский договорные матчи чемпионат Украины по футболу скандал Сергей Третьяк Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Дмитрий Немчанинов Минай Минай - Динамо Евгений Скиба Франческо Баранка
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Limb.Yuri
Та Сергію не в Мери, йому зразу в президенти треба йти!
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