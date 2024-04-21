Арсенал без Зинченко отметился феноменальным достижением в АПЛ

20 апреля в 34-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл в гостях «Вулверхэмптон» со счетом 0:2.

Победили «канониры» без украинского защитника Александра Зинченко, который весь матч провел на скамейке запасных команды.

Команда Микеля Артеты в поединке с «волками» установила новый рекорд лиги по «сухим» голам в ворота соперников. «Арсенал» теперь имеет серию из 21 гола кряду на выезде без пропущенных голов.

Серия «канониров» началась 11 февраля в матче с «Вест Хэмом» (6:0). Затем были победы над «Бернли» (5:0), «Шеффилд Юнайтед» (6:0), ничья с «Манчестер Сити» (0:0) и победы над «Брайтоном» (3:0) и теперь «Вулверхэмптоном».

Предыдущий рекорд АПЛ принадлежал «Челси» времени Луиса Сколари – 20 голов подряд на выезде без пропущенных мячей в период с сентября по декабрь 2008 года.

Чтобы оценить значимость нового достижения «Арсенала», следует отметить, что «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы никогда не забивал больше 13 голов подряд в гостях без ответа соперников.