Лукас ТЕЙЛОР: «Почему бы не повторить победу над Динамо?»
Защитник «Полесья» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»
Бразильский защитник житомирского «Полесья» Лукас Тейлор поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:
«Дело в том, что свою карьеру в Украине я начал именно с гола в ворота «Динамо». Поэтому можно сказать, что это дало такой положительный толчок. Мне нравится играть против этой команды. Это соперник, который и сам играет, и дает играть другим. Следовательно, почему бы нам не повторить результат первого круга (победа «Полесья» со счетом 3:2 – прим.)?
У меня уже была беседа с Дарио. Он изложил свои взгляды и попросил меня принять участие в том, чтобы мы совместно сделали максимум для того, чтобы игроки демонстрировали свои лучшие качества на поле. Также, конечно, речь идет и о гене победителей. Я абсолютно с этим согласен. И хотя этот сезон еще не завершен, однако мы должны смотреть в будущее и должны совместно работать над тем, чтобы этот ген доминировал».
Матч «Динамо» Киев – «Полесье» состоится 21 апреля в 18:00 по киевскому времени.
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