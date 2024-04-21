Лукас ТЕЙЛОР: «Почему бы не повторить победу над Динамо?»

Бразильский защитник житомирского «Полесья» Лукас Тейлор поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:

«Дело в том, что свою карьеру в Украине я начал именно с гола в ворота «Динамо». Поэтому можно сказать, что это дало такой положительный толчок. Мне нравится играть против этой команды. Это соперник, который и сам играет, и дает играть другим. Следовательно, почему бы нам не повторить результат первого круга (победа «Полесья» со счетом 3:2 – прим.)?

У меня уже была беседа с Дарио. Он изложил свои взгляды и попросил меня принять участие в том, чтобы мы совместно сделали максимум для того, чтобы игроки демонстрировали свои лучшие качества на поле. Также, конечно, речь идет и о гене победителей. Я абсолютно с этим согласен. И хотя этот сезон еще не завершен, однако мы должны смотреть в будущее и должны совместно работать над тем, чтобы этот ген доминировал».

Матч «Динамо» Киев – «Полесье» состоится 21 апреля в 18:00 по киевскому времени.