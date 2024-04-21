Бени МАКУАНА: «Победа над Динамо на выезде станет хорошим результатом»
Вингер «Полесья» поделился ожиданиями от матча против киевлян
Конголезский вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:
«Меня прооперировали где-то 1,5 месяца назад, и я уже чувствую себя лучше. Я занимаюсь восстановлением, работаю с физиотерапевтами, то есть полным ходом готовлюсь к следующему сезону. Осталось еще немного времени, пока я выздоровею полностью и смогу вернуться.
Матч первого круга (победа «Полесья» со счетом 3:2 – прим.) был действительно историческим для клуба и для того, чтобы заявить о себе. У меня лично было много упущенных возможностей, но сейчас это будет еще более важная встреча, особенно учитывая тот этап, на котором находится команда. Я считаю, что победа на выезде станет хорошим результатом, однако в любом случае это будет хороший матч хороших команд. Это будет настоящее удовольствие».
Матч «Динамо» Киев – «Полесье» состоится 21 апреля в 18:00 по киевскому времени.
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