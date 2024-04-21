Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Астон Вилла
21.04.2024 17:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2024, 13:21 |
30
0

Астон Вилла – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии

21 апреля 2024, 13:21 |
30
0
Астон Вилла – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Олли Уоткинс

В субботу, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Борнмут».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Астон Вилла – Борнмут
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Арсенал без Зинченко отметился феноменальным достижением в АПЛ
Эвертон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла Борнмут чемпионат Англии по футболу Илья Забарный смотреть онлайн Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Футбол | 20 апреля 2024, 23:57 3
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки

Украинский нападающий забил 18-й гол в Ла Лиге

Ковентри – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Англии
Футбол | 21 апреля 2024, 12:17 0
Ковентри – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Англии
Ковентри – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Англии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Футбол | 21.04.2024, 01:20
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Тренер Жироны оценил игру против Кадиса, в которой Довбик забил гол
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Футбол | 21.04.2024, 01:18
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.04.2024, 07:00
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
20.04.2024, 00:24 7
Футбол
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
19.04.2024, 16:30 9
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
19.04.2024, 17:11 2
Хоккей
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
20.04.2024, 00:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем