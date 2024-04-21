21.04.2024 17:00 - : -
Англия21 апреля 2024, 13:21 |
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Астон Вилла – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии
21 апреля 2024, 13:21 |
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В субботу, 21 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и «Борнмут».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Астон Вилла – БорнмутСмотреть трансляцию
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