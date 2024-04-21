Рыбакина поделилась ожиданиями от финала с Костюк в Штутгарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4 WTA) дала оценку своим выступлениям в этом году и поделилась ожиданиями от финала на турнире WTA 500 в Штутгарте, в котором ей предстоит сразиться с украинкой Мартой Костюк.

«Конечно, я довольна тем, как выступаю на турнирах в этом сезоне, дохожу до финалов. В прошлом году я тоже очень хорошо начала сезон. Тогда я говорила, что сезон длинный, и никогда не знаешь, как его закончишь, но, конечно, пока я довольна своими результатами в этом году.

Что думаю о финале с Костюк после матча со Свентек? Ига, конечно, очень сложная соперница. Это придаёт уверенности. В то же время я понимаю, что Марте нечего терять. Она будет играть свободно. Кроме того, она отлично двигается и уже побеждала хороших игроков. Так что легко не будет, это точно», – призналась Рыбакина на пресс-конференции после победы над Игой Свентек в полуфинале турнира.

Напомним, финальная встреча между Костюк и Рыбакиной должна начаться 21 апреля в 14:00 по киевскому времени.