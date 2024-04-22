Шахтер Донецк

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 апреля в 18:00 матч 25-го тура УПЛ
В понедельник, 22 марта, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Заря» Луганск.
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется в 18:00.
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Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 55 очков. У «Зари» 11-я позиция и 26 набранных пунктов.
Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Заря» проводит УПЛ ТВ.
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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