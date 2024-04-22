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Шахтер Донецк
22.04.2024 18:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 08:31 |
958
0

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 апреля в 18:00 матч 25-го тура УПЛ

22 апреля 2024, 08:31 |
958
0
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В понедельник, 22 марта, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят донецкий «Шахтер» и «Заря» Луганск.

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов». Матч начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 55 очков. У «Зари» 11-я позиция и 26 набранных пунктов.

Видеотрансляцию матча «Шахтер» – «Заря» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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смотреть онлайн Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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