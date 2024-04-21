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Испания
21 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 21 апреля 2024, 11:18
809
0

Источник: Хави может уйти из Барселоны в топ-клуб Серии А

Испанский специалист интересен итальянскому клубу

21 апреля 2024, 11:15 | Обновлено 21 апреля 2024, 11:18
809
0
Источник: Хави может уйти из Барселоны в топ-клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Нынешний наставник «Барселоны» Хави входит в шорт-лист возможных новых главных тренеров «Милана».

«Россо-нери» активно изучают кандидатов взамен главному тренеру команды Стефано Пиоли. Сообщается, будто советник собственников «Милана» Златан Ибрагимович хочет, чтобы Хави пришел в «Милан» сразу же после того, как покинет «Барселону» по окончании сезона.

Среди других потенциальных кандидатов на пост нового наставника миланского клуба называются Рубен Аморим («Спортинг»), Унаи Эмери («Астон Вилла»), Сержиу Консейсау («Порту»).

Напомним, ранее стало известно, что Хави может взять паузу в карьере после ухода из «Барселоны».

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Хави Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sky Sport Italia
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