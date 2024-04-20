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  4. Хави, если уйдет из Барселоны, не возглавит другой клуб в следующем сезоне
Испания
20 апреля 2024, 13:15 |
161
0

Хави, если уйдет из Барселоны, не возглавит другой клуб в следующем сезоне

При этом специалист не исключает такого развития событий в будущем

20 апреля 2024, 13:15 |
161
0
Хави, если уйдет из Барселоны, не возглавит другой клуб в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави не намерен возглавить новый клуб после того, как покинет «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на твёрдое решение испанского специалиста покинуть «Барселону», существует вероятность того, что он останется в клубе. В случае, если Хави действительно уйдёт из испанского гранда, он намерен взять годичный отпуск. При этом специалист не исключает возможности поработать в другом клубе в будущем.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в ближайшие дни президент «Барселоны» Жоан Лапорта предпримет последнюю попытку уговорить Хави остаться в клубе. Также сообщалось, что в услугах испанского специалиста заинтересован «Аякс».

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Юрій Вишневський Источник: Sport.es
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