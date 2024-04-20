Хави, если уйдет из Барселоны, не возглавит другой клуб в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави не намерен возглавить новый клуб после того, как покинет «сине-гранатовых» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, несмотря на твёрдое решение испанского специалиста покинуть «Барселону», существует вероятность того, что он останется в клубе. В случае, если Хави действительно уйдёт из испанского гранда, он намерен взять годичный отпуск. При этом специалист не исключает возможности поработать в другом клубе в будущем.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в ближайшие дни президент «Барселоны» Жоан Лапорта предпримет последнюю попытку уговорить Хави остаться в клубе. Также сообщалось, что в услугах испанского специалиста заинтересован «Аякс».