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Испания
16 апреля 2024, 14:41 |
84
0

Президент Барселоны допустил, что Хави останется в конце сезона

У Лапорты и главного тренера еще будет разговор

16 апреля 2024, 14:41 |
84
0
Президент Барселоны допустил, что Хави останется в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта допустил, что Хави может остаться на посту главного тренера каталонского клуба.

Ранее 44-летний специалист объявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.

«Хави? Мы обсудим этот вопрос в конце сезона. Он очень хорошо работает. Он сказал то, что сказал. Но я понимаю, что вопрос открыт, и все еще можно переиграть. Я понимаю, обстоятельства заставили его сделать то, что он сделал. Но мы поговорим в конце сезона. У нас еще есть время для этого», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

После 31 тура Ла Лиги «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, на 8 очков отставая от лидирующего «Реала». Сегодня «сине-гранатовые» дома сыграют против ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов после победы в Париже (3:2).

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Хави Жоан Лапорта Барселона
Источник Goal.com
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