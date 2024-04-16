Президент Барселоны допустил, что Хави останется в конце сезона
У Лапорты и главного тренера еще будет разговор
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта допустил, что Хави может остаться на посту главного тренера каталонского клуба.
Ранее 44-летний специалист объявил, что покинет «Барселону» по окончании нынешнего сезона.
«Хави? Мы обсудим этот вопрос в конце сезона. Он очень хорошо работает. Он сказал то, что сказал. Но я понимаю, что вопрос открыт, и все еще можно переиграть. Я понимаю, обстоятельства заставили его сделать то, что он сделал. Но мы поговорим в конце сезона. У нас еще есть время для этого», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
После 31 тура Ла Лиги «Барселона» занимает 2-е место в турнирной таблице, на 8 очков отставая от лидирующего «Реала». Сегодня «сине-гранатовые» дома сыграют против ПСЖ в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов после победы в Париже (3:2).
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