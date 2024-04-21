Англия21 апреля 2024, 10:57 |
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Мудрик и Ко не помешали. Ман Сити установил клубный рекорд
«Горожане» переписали историю
21 апреля 2024, 10:57 |
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В субботу, 20 апреля, «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии со счетом 1:0.
Подопечные Жузепа Гвардиолы провели 29-й матч без поражений во всех турнирах. У «Ман Сити» имеется 23 победы и 6 ничьих. Это новый клубный рекорд. Текущая серия команды без провалов продолжается с 6 декабря, когда она проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ.
Напомним, «Манчестер Сити», выйдя в полуфинал Кубка Англии, сыграет в решающем поединке за трофей с победителем второго полуфинала «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».
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