Мудрик и Ко не помешали. Ман Сити установил клубный рекорд

В субботу, 20 апреля, «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии со счетом 1:0.

Подопечные Жузепа Гвардиолы провели 29-й матч без поражений во всех турнирах. У «Ман Сити» имеется 23 победы и 6 ничьих. Это новый клубный рекорд. Текущая серия команды без провалов продолжается с 6 декабря, когда она проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ.

Напомним, «Манчестер Сити», выйдя в полуфинал Кубка Англии, сыграет в решающем поединке за трофей с победителем второго полуфинала «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».