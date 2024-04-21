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  4. Мудрик и Ко не помешали. Ман Сити установил клубный рекорд
Англия
21 апреля 2024, 10:57 |
327
0

Мудрик и Ко не помешали. Ман Сити установил клубный рекорд

«Горожане» переписали историю

21 апреля 2024, 10:57 |
327
0
Мудрик и Ко не помешали. Ман Сити установил клубный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 апреля, «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии со счетом 1:0.

Подопечные Жузепа Гвардиолы провели 29-й матч без поражений во всех турнирах. У «Ман Сити» имеется 23 победы и 6 ничьих. Это новый клубный рекорд. Текущая серия команды без провалов продолжается с 6 декабря, когда она проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ.

Напомним, «Манчестер Сити», выйдя в полуфинал Кубка Англии, сыграет в решающем поединке за трофей с победителем второго полуфинала «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

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Манчестер Сити Челси Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик
Юрій Остроумов Источник: Opta
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