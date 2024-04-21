Сладкая парочка. Месси и Луис Суарес – лидеры МЛС по голевой полезности

Лионель Месси и Луис Суарес из «Интер Майами» делят 1-е место по системе «гол+пас» в текущем сезоне МЛС.

У Месси в активе 7 голов и 3 ассиста, а Луис Суарес отметился 6 голами и 4 голевыми передачами партнерам.

10 очков по системе «гол+пас» (8+2) имеет и нападающий клуба «Реал Солт-Лейк» Кристиан Аранго, который возглавляет гонку бомбардиров.

Что любопытно, Луис Суарес и Аранго провели по 9 игр, а Месси – 6.

Напомним, в ночь на 21 апреля 36-летний Лионель Месси забил два мяча и сделал ассист в матче с «Нэшвиллом» (3:1), на счету Луиса Суареса – одна голевая передача.