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  4. Сладкая парочка. Месси и Луис Суарес – лидеры МЛС по голевой полезности
Major League Soccer
21 апреля 2024, 09:24 | Обновлено 21 апреля 2024, 09:30
170
0

Сладкая парочка. Месси и Луис Суарес – лидеры МЛС по голевой полезности

Игроки «Интер Майами» делят пальму первенства

21 апреля 2024, 09:24 | Обновлено 21 апреля 2024, 09:30
170
0
Сладкая парочка. Месси и Луис Суарес – лидеры МЛС по голевой полезности
Getty Images/Global Images Ukraine

Лионель Месси и Луис Суарес из «Интер Майами» делят 1-е место по системе «гол+пас» в текущем сезоне МЛС.

У Месси в активе 7 голов и 3 ассиста, а Луис Суарес отметился 6 голами и 4 голевыми передачами партнерам.

10 очков по системе «гол+пас» (8+2) имеет и нападающий клуба «Реал Солт-Лейк» Кристиан Аранго, который возглавляет гонку бомбардиров.

Что любопытно, Луис Суарес и Аранго провели по 9 игр, а Месси – 6.

Напомним, в ночь на 21 апреля 36-летний Лионель Месси забил два мяча и сделал ассист в матче с «Нэшвиллом» (3:1), на счету Луиса Суареса – одна голевая передача.

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Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Реал Солт-Лейк Major League Soccer (MLS)
Юрій Остроумов Источник: MLS
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