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Чемпионат Германии
Унион Берлин
20.04.2024 19:30 – FT 1 : 5
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
21 апреля 2024, 08:46 |
242
0

Унион – Бавария – 1:5. Голы-красавцы Кейна и Мюллера. Голы, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Германии

21 апреля 2024, 08:46 |
242
0
Унион – Бавария – 1:5. Голы-красавцы Кейна и Мюллера. Голы, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 апреля, в 30-м туре немецкой Бундеслиги отношения выяснили «Унион Берлин» и «Бавария».

С голами Горецка, Кейна и Теля, а также дублем Мюллера мюнхенцы одержали крупную победу – 5:1.

Чемпионат Германии. 30-й тур

«Унион Берлин» – «Бавария» – 1:5

Голы: Вертессен (90+1) – Горецка (29), Кейн (45+1), Мюллер (53, 66), Тель (61).

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Йорбе Вертессен (Унион Берлин).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Матис Тель (Бавария).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Мюллер (Бавария).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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