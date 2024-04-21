В субботу, 20 апреля, в 30-м туре немецкой Бундеслиги отношения выяснили «Унион Берлин» и «Бавария».

С голами Горецка, Кейна и Теля, а также дублем Мюллера мюнхенцы одержали крупную победу – 5:1.

Чемпионат Германии. 30-й тур

«Унион Берлин» – «Бавария» – 1:5

Голы: Вертессен (90+1) – Горецка (29), Кейн (45+1), Мюллер (53, 66), Тель (61).