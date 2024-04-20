Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате
Дублем отличился Томас Мюллер
Состоялся заключительный субботний матч 30-го тура Бундеслиги.
«Бавария» в Берлине разгромила «Унион», дублем отличился Томас Мюллер. Гарри Кейн забил 33-й гол в текущем чемпионате.
Хозяева забили свой единственный гол 90+1 минуте.
Мюнхенский клуб оторвался от «Штутгарта» на 3 очка, но «швабы» завтра проведут матч этого тура против «Вердера».
Чемпионат Германии. 30-й тур
«Унион» – «Бавария» – 1:5
Голы: Вертессен (90+1) – Горетцка (29), Кейн (45+1), Мюллер (53, 66), Тель (61).
A fine evening's work in the capital 👌— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 20, 2024
⚫️🟣 #FCUFCB 1-5 (FT) pic.twitter.com/yAIhKzvWvZ
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