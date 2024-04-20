Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате

Состоялся заключительный субботний матч 30-го тура Бундеслиги.

«Бавария» в Берлине разгромила «Унион», дублем отличился Томас Мюллер. Гарри Кейн забил 33-й гол в текущем чемпионате.

Хозяева забили свой единственный гол 90+1 минуте.

Мюнхенский клуб оторвался от «Штутгарта» на 3 очка, но «швабы» завтра проведут матч этого тура против «Вердера».

Чемпионат Германии. 30-й тур

«Унион» – «Бавария» – 1:5

Голы: Вертессен (90+1) – Горетцка (29), Кейн (45+1), Мюллер (53, 66), Тель (61).

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