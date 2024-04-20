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  4. Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате
Германия
20 апреля 2024, 21:21 | Обновлено 20 апреля 2024, 21:24
117
2

Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате

Дублем отличился Томас Мюллер

20 апреля 2024, 21:21 | Обновлено 20 апреля 2024, 21:24
117
2
Бавария уничтожила Унион Берлин, Кейн забил 33-й гол в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Состоялся заключительный субботний матч 30-го тура Бундеслиги.

«Бавария» в Берлине разгромила «Унион», дублем отличился Томас Мюллер. Гарри Кейн забил 33-й гол в текущем чемпионате.

Хозяева забили свой единственный гол 90+1 минуте.

Мюнхенский клуб оторвался от «Штутгарта» на 3 очка, но «швабы» завтра проведут матч этого тура против «Вердера».

Чемпионат Германии. 30-й тур

«Унион» – «Бавария» – 1:5
Голы: Вертессен (90+1) – Горетцка (29), Кейн (45+1), Мюллер (53, 66), Тель (61).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Унион Берлин Бавария чемпионат Германии по футболу Томас Мюллер Гарри Кейн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Login_loginchuck
Занесли обеим командам, которым уже ниче не надо в чемпе, цирковое расписание голов одно и тоже - случайно)
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0
Login_loginchuck
Вимагаю росследования! Копия матча по статистике забития голов в матче брентфорда (+- и точно). Какие тут совпадения, кто в фифу играет там?
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0
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