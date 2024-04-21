ФОТО. Концентрация на максимуме. Днепр-1 ведет подготовку к матчу с Вересом

Ради облегчения логистики «Днепр-1» несколько дней после матча прошел в Киеве, после чего команда переехала в Ровно.

21 апреля Днепр-1 проведет выездную встречу с Вересом. 20 апреля состоялась предматчевая тренировка спортклубовцев, которую они провели на поле стадиона Университета водного хозяйства и природопользования.

Конечно, первые дни после досадной потери очков на последних секундах встречи с «Металлистом 1925» (1:1) команда выглядела огорченной. Но постепенно мысли все больше сконцентрировались на следующем матче. Игроки подходят к очередной игре сосредоточенными и решительно настроенными. На воскресном поединке акцентировалось внимание и на теоретических занятиях.

Тренировка на поле содержала квадраты, упражнение на удержание мяча и удары по воротам. Вторая половина дня была посвящена необходимым медицинским процедурам.