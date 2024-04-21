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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 06:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:37
14
0

САНТИНИ: «Хочу остаться в Кривбассе как можно дольше»

Защитник «Кривбасса» рассказал об адаптации в Украине

21 апреля 2024, 06:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 06:37
14
0
САНТИНИ: «Хочу остаться в Кривбассе как можно дольше»
ФК Кривбасс. Натаниэль Сантини

Центральный защитник криворожского «Кривбасса» Натаниэль Сантини рассказал, какие планы у него в криворожской команде.

- В прошлом матче против «Руха» ты вышел на замену в перерыве вместо Бескоровайного. Вспомни эти эмоции. Признайся, волновался ли в тот момент?

- Я был очень рад сыграть больше времени за «Кривбасс». В первый раз я сыграл целый тайм. Меня переполняли хорошие эмоции. Конечно, я не могу сказать, что был доволен результатом из-за того, что мы потеряли два очка. Однако я был счастлив своему полноценному дебюту. Перед игрой я совсем не волновался, ведь за свою карьеру провел много официальных матчей, поэтому есть определенный опыт. Просто пытался выложиться на поле на сто процентов ради своей команды.

- Ты в «Кривбассе» уже больше двух месяцев. Что интересного для себя открыл в новой команде?

- Во-первых, я надеюсь оставаться здесь как можно дольше. Совершенно все в команде, от игроков и тренеров до персонала, очень хорошо ко мне относятся. Поэтому я ощущаю невероятную поддержку. Мы – настоящая большая красно-белая семья. Благодаря этому теплому отношению, мне было легче адаптироваться в «Кривбассе».

- «Кривбасс» борется за самые высокие места в УПЛ. Уже успел ощутить высокий уровень украинского футбола?

- Да, и, хочу сказать, УПЛ на хорошем уровне. Когда я узнал, что есть возможность играть в Украине, то сразу пообщался с моим другом, который раньше играл в Украине. Его отзывы об уровне украинского футбола были великолепны. Поэтому я даже не сомневался, что делаю верный выбор.

- Ты перешел в «Кривбасс» из швейцарского «Сьона». Твой экс-клуб лидирует в Первой лиге чемпионата Швейцарии. Можно ли сравнить две команды: нынешнюю и прежнюю?

- Я считаю, что в «Сьоне» приличный уровень, как и в «Кривбассе». Потому сравнивать не хотелось бы. Что касается меня, с того момента, как я очутился здесь, стараюсь работать и отдаваться по полной ради клуба.

- У тебя есть опыт выступлений в чемпионатах Франции, Люксембурга, Швейцарии. Теперь – Украина. Какие общие черты и отличия между украинским футболом и европейским?

- Моя позиция – это защитник. Я действительно играл против некоторых сильных игроков в Европе, более быстрых и технических, чем в Украине. В этом и есть разница. Что касается украинского футбола, я могу сказать, что он силен и прогрессирует.

- Гваделупа – довольно экзотическая для украинского футбола страна. Чем известна твоя родина?

- У каждого Гваделупа ассоциируется с каникулами, пляжами и вечеринками. Поэтому, наверное, таким будет мой ответ.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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