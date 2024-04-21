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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 05:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 05:55
83
0

ГРИГОРЧУК: «Голы залетали из-под Салюка, но хотел бы его поддержать»

Тренер «Черноморца» прокомментировал поражение от «Кривбасса»

21 апреля 2024, 05:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 05:55
83
0
ГРИГОРЧУК: «Голы залетали из-под Салюка, но хотел бы его поддержать»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал проигрыш от «Кривбасса» (1:2) в 25 туре УПЛ.

- Есть впечатление, что большинство соперников хорошо изучили нашу команду. Не в этом ли проблема?

- В этом нет ничего удивительного. Мы изучаем, нас изучают.

- Что-то нужно с этим придумать…

- Конечно. Постоянно нужно что-то менять, но не понимаю, как ваш вопрос касается сегодняшнего матча. Если вы имеете в виду нашу игру в атаке, то, конечно, нужно забивать больше, и тогда результат будет лучше.

- Что на данный момент вас как тренера беспокоит в плане игры?

- Атака, в том числе. Надо реализовывать создаваемые моменты. Также мы сегодня теряли много необязательных мячей в простых ситуациях. Допускали ошибки даже при обработке мяча. Команда, желающая выигрывать, должна играть впереди сильнее.

- Не кажется ли вам, что Салюк выглядит в весенней части сезона слабее осени?

- Не хотел бы кого-то критиковать. Так получилось, что голы в последних матчах залетали из-под него. Напротив, хотел бы его поддержать, ведь он – молодой футболист. У него все будет хорошо. Так складывается, что весной мы ни один матч не сыграли тем составом, которым хотели бы. Когда выпадает любой игрок, мы это ощущаем.

- Сегодня не очень уверенно выглядел Альваренга…

- У него проходит процесс тактической адаптации. Посмотрим, что будет дальше.

- Когда восстановится после травмы Бойчук?

- Не могу вам сказать. В ближайшее время начнет тренироваться.

- Гомес и Арсич. Увидят ли болельщики этих игроков на поле до конца чемпионата?

- По обоим примерно одинаковая ситуация. Они не играли долгое время, потому мы их готовили физически. Арсич дней десять назад получил травму, а у Гомеса сейчас есть повреждения. Требуется время.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Кривбасс пресс-конференция Владимир Салюк
Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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