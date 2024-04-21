Астон Вилла – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

21 апреля на «Вилла Парк» пройдет матч 34-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Астон Вилла» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевкому времени.

Астон Вилла

Команда только в четверг проводила поединок, причем выездной. Она во Франции сыграла ответный четвертьфинал в Лиге конференций. До этого англичане вели дома 2-0, но пропустили, позволив сохранить интригу. В гостях и вовсе только на 87-й минуте перевели спор в овертайм, ответив мячом Кэша на пару пропущенных - тот подстерег ошибку вратаря соперника. В итоге все затянулось до серии пенальти. Благо, что ее выиграл Эми Мартинес, отразивший 2 удара. При этом задачи на внутренней арене не менее важные: там подопечные Унаи Эмери довольно неожиданно даже для себя и уж тем более для всех виллане ведут борьбу за 4-е, лигочемпионовское место. Правда, второй круг менее убедителен, и Тоттенхэму позволили себя опередить после очередной осечки. Но потом притормозили и шпоры, а у Арсенала в прошлом туре выиграли 2-0.

Борнмут

Клуб вернулся в Премьер-Лигу в 2022-м году. И смогли занять 15-е место в итоговой таблицы. Но все равно без особенных раздумий прошлым летом на тренерском посту Гари О'Нила сменили на Андони Ираолу. При испанце был неудачный старт, да и зимой снова вишенки выдавали неудачную серию. Тем не менее, уже к апрелю получилось добраться до отметки в 4 десятка очков, то есть, во-первых, уже превзошли показатель прошлого розыгрыша, во-вторых, сняли угрозу вылета в Чемпионшип. Возможно, потому команда проиграла скромному, но мотивированному Лутону. Зато с Манчестер Юнайтед разделили очки, закончив 2-2. Причем там дважды сравнивали красные дьяволы, перед этим пропуская в свои.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне стороны обменялись сухими домашними победами. Но в декабре на Виталити стороны выдали зрелищную ничью, 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в более мотивированных вилланов, тогда как гостям уже толком ничего не нужно. Тут должны выиграть хозяева поля (коэффициент - 1,833).