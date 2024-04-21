Чемпионат Португалии. Украинец не смог помочь Визеле одолеть Брагу

Завершились три матча 30 тура чемпионата Португалии. «Визела», за которую выступает украинец Орест Лебеденко, в гостях уступила «БраГЕ» со счетом 1:2. Лебеденко вышел в основЕ и отыграл весь матч.

Чемпионат Португалии. 30 тур

Брага – Визела – 2:1

Голы: Саласар, 54, 86 – Эссенд, 50

Морейренсе – Жил Висенте – 0:1

Гол: Гбане, 38

Боавишта – Эштрела Амадора – 1:1

Голы: Абаскаль, 90+2 – Пиньо, 75

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