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Чемпионат Португалии
Боавишта
20.04.2024 20:00 – FT 1 : 1
Эштрела Амадора
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
21 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:43
30
0

Чемпионат Португалии. Украинец не смог помочь Визеле одолеть Брагу

Состоялись три матча местного первенства

21 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:43
30
0
Чемпионат Португалии. Украинец не смог помочь Визеле одолеть Брагу
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

Завершились три матча 30 тура чемпионата Португалии. «Визела», за которую выступает украинец Орест Лебеденко, в гостях уступила «БраГЕ» со счетом 1:2. Лебеденко вышел в основЕ и отыграл весь матч.

Чемпионат Португалии. 30 тур

Брага Визела 2:1

Голы: Саласар, 54, 86 – Эссенд, 50

Морейренсе Жил Висенте 0:1

Гол: Гбане, 38

Боавишта Эштрела Амадора 1:1

Голы: Абаскаль, 90+2 – Пиньо, 75

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Абаскаль (Боавишта).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Пиньо (Эштрела Амадора).
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Морейренсе Жил Висенте Боавишта Эштрела Амадора Визела Брага Орест Лебеденко чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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