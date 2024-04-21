20.04.2024 20:00 – FT 1 : 1
Португалия21 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:43
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Чемпионат Португалии. Украинец не смог помочь Визеле одолеть Брагу
Состоялись три матча местного первенства
21 апреля 2024, 04:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:43
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Завершились три матча 30 тура чемпионата Португалии. «Визела», за которую выступает украинец Орест Лебеденко, в гостях уступила «БраГЕ» со счетом 1:2. Лебеденко вышел в основЕ и отыграл весь матч.
Чемпионат Португалии. 30 тур
Брага – Визела – 2:1
Голы: Саласар, 54, 86 – Эссенд, 50
Морейренсе – Жил Висенте – 0:1
Гол: Гбане, 38
Боавишта – Эштрела Амадора – 1:1
Голы: Абаскаль, 90+2 – Пиньо, 75
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Абаскаль (Боавишта).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Пиньо (Эштрела Амадора).
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