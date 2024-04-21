Чемпионат Франции. Ланс минимально победил Клермон, Ренн разгромил Нант

Закончились два матча 30 тура чемпионата Франции. «Ланс» дома минимально одолел «Клермон», а «Ренн» на выезде разгромил «Нант», забив три гола без ответа.

Чемпионат Франции. 30 тур

Ланс – Клермон – 1:0

Гол: Сотока, 3, пен

Нант – Ренн – 0:3

Голы: Калимэндо, 66, Бурижо, 76, пен, Гуири, 90+1

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