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Чемпионат Франции
Ланс
20.04.2024 22:00 – FT 1 : 0
Клермон
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Франция
21 апреля 2024, 03:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:21
18
0

Чемпионат Франции. Ланс минимально победил Клермон, Ренн разгромил Нант

Состоялись два матча местного первенства

21 апреля 2024, 03:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:21
18
0
Чемпионат Франции. Ланс минимально победил Клермон, Ренн разгромил Нант
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два матча 30 тура чемпионата Франции. «Ланс» дома минимально одолел «Клермон», а «Ренн» на выезде разгромил «Нант», забив три гола без ответа.

Чемпионат Франции. 30 тур

Ланс – Клермон – 1:0

Гол: Сотока, 3, пен

Нант – Ренн – 0:3

Голы: Калимэндо, 66, Бурижо, 76, пен, Гуири, 90+1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

3’
ГОЛ ! С пенальти забил Флорен Сотока (Ланс).
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Нант Ренн Ланс Клермон чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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