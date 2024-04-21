Франция21 апреля 2024, 03:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:21
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Чемпионат Франции. Ланс минимально победил Клермон, Ренн разгромил Нант
Состоялись два матча местного первенства
21 апреля 2024, 03:40 | Обновлено 21 апреля 2024, 04:21
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Закончились два матча 30 тура чемпионата Франции. «Ланс» дома минимально одолел «Клермон», а «Ренн» на выезде разгромил «Нант», забив три гола без ответа.
Чемпионат Франции. 30 тур
Ланс – Клермон – 1:0
Гол: Сотока, 3, пен
Нант – Ренн – 0:3
Голы: Калимэндо, 66, Бурижо, 76, пен, Гуири, 90+1
События матча
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Флорен Сотока (Ланс).
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