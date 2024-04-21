ПОЧЕТТИНО: «В игре с Манчестер Сити мы были немного лучше соперников»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в полуфинале Кубка Англии (0:1) в матче против «Манчестер Сити».

«Это так легко объяснимо. Мы пропустили за мгновение, мы не должны пропускать. Мы не могли быть точными перед воротами, у нас было много моментов, но мы не забили.

Я думаю, что в игре мы были немного лучше и заслуживали больше, но дело не в том, чтобы заслужить это, а в том, чтобы быть точными, а сегодня мы такими не были.

Сегодняшний день демонстрирует проблемы в этом сезоне? Нет, я думаю, что сегодня мы играли с очень хорошей командой в Манчестере. Это было непросто, но мы смогли сыграть очень хорошую игру, действительно, хорошо конкурировать. Иногда у вас есть такие игры на вашем пути и важно извлечь из них позитив.

Основное внимание уделяется игре в следующий вторник, у нас не так много игр, чтобы восстановить утраченные позиции, и это будет еще одна трудная игра. Конечно, нам нужно выигрывать положительно, чтобы попытаться выиграть больше игр АПЛ и приблизиться к зоне еврокубков, – сказал Почеттино.