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Чемпионат Европы
21 апреля 2024, 02:04 | Обновлено 21 апреля 2024, 02:11
235
0

Украина – среди лидеров по представительству на футбольных Евро-2024

По 3 чемпионата Европы также сыграют Франция, Испания, Италия, Дания

21 апреля 2024, 02:04 | Обновлено 21 апреля 2024, 02:11
235
0
Украина – среди лидеров по представительству на футбольных Евро-2024
УЕФА

Сборные Украины в 2024 году сыграют в финальной части всех трех чемпионатов Европы по футболу.

Сине-желтые примут участие в Евро-2024 среди национальных команд, а также в возрастных категориях U-19 и U-17, что делает Украину одним из лидеров по представительству на ЧЕ-2024.

Украина вместе с Францией, Испанией, Италией и Данией является лидером в этом списке. Кроме того, олимпийская сборная Украины U-23 примет участие в Олимпийских играх 2024 во Франции.

Евро-2024 состоится в период с 14 июня по 14 июля в Германии. Финальную стадию чемпионата Европы U-19 с 15 по 28 июля будет принимать Северная Ирландия. Финальная стадия европейского первенства U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Представительство стран на чемпионатах Европы 2024

  • 3 – Украина, Франция, Испания, Италия, Дания.
  • 2 – Португалия, Англия, Турция, Сербия, Чехия, Австрия, Хорватия, Словакия, Польша.
  • 1 – Германия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Шотландия, Венгрия, Швейцария, Албания, Словения, Румыния, Грузия, Северная Ирландия, Норвегия, Кипр, Уэльс.
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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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