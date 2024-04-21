Сборные Украины в 2024 году сыграют в финальной части всех трех чемпионатов Европы по футболу.

Сине-желтые примут участие в Евро-2024 среди национальных команд, а также в возрастных категориях U-19 и U-17, что делает Украину одним из лидеров по представительству на ЧЕ-2024.

Украина вместе с Францией, Испанией, Италией и Данией является лидером в этом списке. Кроме того, олимпийская сборная Украины U-23 примет участие в Олимпийских играх 2024 во Франции.

Евро-2024 состоится в период с 14 июня по 14 июля в Германии. Финальную стадию чемпионата Европы U-19 с 15 по 28 июля будет принимать Северная Ирландия. Финальная стадия европейского первенства U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Представительство стран на чемпионатах Европы 2024