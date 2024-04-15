Стало известно, где будет базироваться сборная Украины во время Евро-2024
Постоянным местом дислокации команды Сергея Реброва станет Висбаден
Во время Евро-2024 сборная Украины будет базироваться в немецком Висбадене, сообщает FootballHub.
Постоянным местом дислокации команды Сергея Реброва станет город Висбаден – столица федеральной земли Гессен на западе Германии, расположенная рядом с Майнцом и Дармштадтом, недалеко от Франкфурта.
Жилищная и тренировочная база подбиралась, в частности, с точки зрения удобства логистики. Расстояние от Висбадена до Мюнхена (юг страны) составляет не более 400 км. При этом от базового города сборной до Дюссельдорфа (запад Германии) и Штутгарта (юго-запад) – около 200 километров.
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