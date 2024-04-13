СТЕПАНЕНКО: «Было досадно, что не мог помочь сборной выйти на Евро»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко поделился впечатлениями от выхода сборной Украины в финальный раунд Евро-2024:

«Я очень переживал, очень хотел, чтобы сборная вышла на чемпионат Европы. Я очень счастлив. Внутри было досадно, что я не там, не испытываю этих эмоций, я не в игре и не могу чем-нибудь помочь.

Ребята – красавцы, я их всех поздравил, поздравил главного тренера. Я очень счастлив, что сборная вышла на Евро. Это очень классно для нашей страны. Очень хочу, чтобы и там хорошо выступили. Даст Бог, может, и я попаду туда тоже».