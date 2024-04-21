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21 апреля 2024, 01:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 01:57
35
0

Девичья сборная Украины WU-16 одержала вторую победу на Турнире развития

Сине-желтая команда разгромила сверстниц из Северной Македонии

21 апреля 2024, 01:43 | Обновлено 21 апреля 2024, 01:57
35
0
Девичья сборная Украины WU-16 одержала вторую победу на Турнире развития
УАФ

Девичья сборная Украины WU-16 продолжила выступление на Турнире развития УЕФА в Боснии и Герцеговине победой над сверстниками из Северной Македонии.

Обновленный состав девичьей сборной Украины этой возрастной категории (2008–2009 г.р.) провел кратковременный сбор во Львове, после чего отправился в город Хаджичи в Боснии и Герцеговине на Турнир развития УЕФА.

Соперницами украинок стали хозяйки, а также сверстники из Северной Македонии и Словении. Каждая команда играет по три матча. За победу начисляется три очка, в случае ничьей проводится серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а команда, которой не повезет – один зачетный балл.

Украинки стартовали с победы над Словенией (3:1), а в смещенном на 20 апреля матче противостояли сверстницам из Северной Македонии. Сине-желтые победили с разгромным счетом 4:0. Голы забивали Дарья Жукова, Адриана Кушнир (дубль) и Карина Леспух.

Заключительную игру украинские девочки проведут 22 апреля против команды Боснии и Герцеговины.

Турнир развития УЕФА среди сборных WU-16

1-й тур, 18.04.2024

  • Босния и Герцеговина – Северная Македония – 3:0
  • Украина – Словения – 3:1

2-й тур, 20.04.2024

Украина WU-16 – Северная Македония WU-16 – 4:0 (1:0)

Голы: Жукова, 13, Кушнир, 60, 61, Леспух, 78.

Украина WU-16: Вакулко, Осадча (Деркач, 72), Ивасько, Петровская, Пипченко (Белкина, 72), Иванченко (Казина, 72), Рубан (Купцова, 85), Куць, Кушнир, Тимошенко, Жукова (Леспух, 72).

Северная Македония WU-16: Веляновска (Сапундиев, 75), Пржелева (Нановска, 63), Смилевска (Мерко, 46), Величковска (Настова, 75), Накова, Коловска (Грозданова, 63), Йованоска, Йоновска (Галабовска, 46), Цветкосска (Пецева, 63), Алиеска (Марковска, 81), Луканова (Йосевска, 75).

Предупреждения: Жукова, 31 – Величковская, 22.

  • Словения – Босния и Герцеговина – 1:3

Турнирное положение после 2 туров

  • 1. Украина – 6 очков (мячи 7–1)
  • 2. Босния и Герцеговина – 6 очков (мячи 6–1)
  • 3. Словения – 0 очков (мячи 2–6)
  • 4. Северная Македония – 0 очков (мячи 0–7)

3-й тур, 22.04.2024

  • 11:00. Босния и Герцеговина – Украина
  • 13:00. Словения – Северная Македония

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