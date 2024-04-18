Сборная Украины WU-16 обыграла команду Словении на Турнире развития УЕФА

Девичья сборная Украины WU-16 удачно стартовала на Турнире развития УЕФА в Боснии и Герцеговине, одержав победу над сверстниками из Словении.

Обновленный состав девичьей сборной Украины этой возрастной категории (2008-2009 г.р.) провел кратковременный сбор во Львове, после чего отправился в город Хаджичи в Боснии и Герцеговине на Турнир развития УЕФА.

Соперницами украинок стали хозяйки, а также сверстники из Северной Македонии и Словении. Каждая команда сыграет по три матча. За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а команда, которой не повезет – один зачетный балл.

Стартовая игра сине-желтых, со Словенией, была перенесена с 17 на 18 апреля из-за неблагоприятных погодных условий.

В конце первого тайма команды обменялись голами – в составе сборной Украины отличилась Карина Леспух. Во второй половине встречи Милена Иванченко с пенальти удвоила преимущество команды, а в компенсированное время Леспух оформила дубль. После этого Анна Харченко еще и парировала 11-метровый от словенок.

В итоге подопечные Сергея Сапронова одержали победу со счетом 3:1. Следующую игру украинки проведут против команды Северной Македонии 20 апреля.

В марте девичья сборная Украины WU-17 приняла участие во втором раунде отбора к чемпионату Европы 2024. Украинки финишировали последними в своей группе и выбыли в Лигу В.

Турнир развития УЕФА среди сборных WU-16

1-й тур, 18.04.2024. Хаджичи (Босния и Герцеговина)

Словения WU-16 – Украина WU-16 – 1:3 (1:1)

Голы: игрок Словении, 45 – Леспух, 41, 90+4, Иванченко, 56 (пен)

Нереализованный пенальти: Словения, 90+5 (сейв вратаря)

Украина WU-16: Харченко, Белкина, Деревянко (Ивасько, 80), Осадча, Деркач, Иванченко, Купцова (Рубан, 68, Куць, 88), Олейниченко (Кушнир, 80), Казина, Жукова (Пипченко, 46) , Леспух.

12:00. Северная Македония – Босния и Герцеговина – 0:3

2-й тур, 20.04.2024

12:00. Северная Македония – Украина

15:00. Босния и Герцеговина – Словения

3-й тур, 22.04.2024