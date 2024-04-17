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Молодежные турниры
17 апреля 2024, 15:49 | Обновлено 17 апреля 2024, 16:21
905
0

Матч Словении и Украины в Турнире развития УЕФА перенесен. Что случилось?

В Боснии – сильный снегопад, игра сборной Украины WU-16 пройдет 18 апреля

17 апреля 2024, 15:49 | Обновлено 17 апреля 2024, 16:21
905
0
Матч Словении и Украины в Турнире развития УЕФА перенесен. Что случилось?
УАФ

Сегодня, 17 апреля, в 15:00 сборная Украины WU-16 должна была провести первый матч турнира в Боснии – против сверстников из Словении.

Однако матч между сборными Словении и Украины на Турнире развития УЕФА из-за сильного снегопада перенесен на завтра, 18 апреля в 15:00 по киевскому времени.

Кроме того, поединок 2-го тура между сборными Северной Македонии и Украины смещен на один день, игра должна состояться не 19, а 20 апреля.

Обновленный состав девичьей сборной Украины WU-16 (2008–2009 годов рождения) приобретает опыт на Турнире развития УЕФА, который проходит в период с 17 по 22 апреля в Боснии и Герцеговине. Перед этим девушки провели кратковременный сбор во Львове.

Соперницами украинок станут сверстники из Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Словении. Каждая команда сыграет по три матча. За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а команда, которой не повезет – один зачетный балл.

Турнир развития УЕФА для сборных WU-16 (обновленное расписание)

18–23 апреля 2024 года, Босния и Герцеговина

1-й тур, 18.04.2024

  • 12:00. Северная Македония – Босния и Герцеговина
  • 15:00. Словения – Украина

2-й тур, 20.04.2024

  • 12:00. Северная Македония – Украина
  • 15:00. Босния и Герцеговина – Словения

3-й тур, 23.04.2024

  • 12:00. Босния и Герцеговина – Украина
  • 15:00. Словения – Северная Македония

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женская сборная Украины по футболу U-16 турнир развития УЕФА погода (дождь, снег) Словения - Украина Северная Македония - Украина Босния и Герцеговина - Украина перенос матчей
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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