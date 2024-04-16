Определен состав сборной Украины WU-16 на турнир развития в Боснии

Обновленный состав девичьей сборной Украины WU-16 (2008–2009 г. р.) будет приобретать опыт на Турнире развития УЕФА, который состоится с 17 по 22 апреля в Боснии и Герцеговине. Перед этим девушки провели кратковременный сбор во Львове (12–15 апреля).

Соперницами украинок станут сверстники из Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Словении. Каждая команда сыграет по три матча. За победу будут начисляться три очка, в случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой будет получать два очка, а команда, которой не повезет – один зачетный балл.

Девичья сборная Украины WU-17 в марте приняла участие во втором раунде отбора чемпионата Европы 2024. Украинки финишировали последними в своей группе и выбыли в Лигу В.

Главный тренер девичьей сборной Украины Сергей Сапронов вызвал в расположение команды 20 игроков.

Состав девичьей сборной Украины WU-16

Вратари: Анна Харченко («Динамо» Киев), Мария Вакулко («Лицей» Костополь), Ульяна Соловьева («Днепр-1»).

Защитники: Анастасия Белкина («Кривбасс» Кривой Рог), Вероника Деревянко, Ирина Олейниченко (обе – «ЕМС-Подолье» Винница), Валерия Казина, Анна Петровская (обе – ДЮСШ «Подол» Киев / «Юность» Чернигов), Екатерина Деркач («Верес» Ровно), Мария Осадчая («Систерс» Одесса), Нина Пипченко («Динамо» Киев), Дарья Ивасько («Минай»).

Полузащитники: Милена Иванченко, Каролина Рубан (обе – «Кривбасс» Кривой Рог), Адриана Кушнир («Мариуполь»), Эвелина Купцова («Металлист 1925» Харьков), Мария Куць («Ворскла» Полтава), София Тимошенко (ДЮСШ «Подил» Киев / «Юность» Чернигов).

Нападающие: Дарья Жукова («Днепр-1»), Карина Леспух («Минай»).

Турнир развития УЕФА

16–23 апреля 2024 года, Босния и Герцеговина

1-й тур, 17.04.2024

12:00. Северная Македония – Босния и Герцеговина

15:00. Словения – Украина

2-й тур, 19.04.2024

12:00. Северная Македония – Украина

15:00. Босния и Герцеговина – Словения

3-й тур, 22.04.2024

12:00. Босния и Герцеговина – Украина

15:00. Словения – Северная Македония

Время начала матчей – киевское.