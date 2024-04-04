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Молодежные турниры
04 апреля 2024, 05:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 05:42
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0

Определен календарь матчей сборной Украины WU-16 на турнире в Боснии

Соперники: сборные Словении, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины

04 апреля 2024, 05:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 05:42
51
0
Определен календарь матчей сборной Украины WU-16 на турнире в Боснии
womensfootball.com.ua

Обновленный состав девичьей сборной Украины WU-16 (2008–2009 годов рождения) получит опыт на Турнире развития УЕФА, который состоится в период с 16 по 23 апреля 2024 года в Боснии и Герцеговине. Перед этим девушки проведут кратковременный сбор во Львове 12–15 апреля.

Соперницами украинок станут сверстники из Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Словении. Каждая команда сыграет по три матча. За победу начисляются три очка, в случае ничьей проводится серия послематчевых пенальти, победитель которой получает два очка, а команда, которой не повезет – один зачетный балл.

Девичья сборная Украины WU-17 в марте приняла участие во втором раунде отбора чемпионата Европы 2024. Украинки финишировали последними в своей группе и выбыли в Лигу В.

Турнир развития УЕФА

16–23 апреля 2024 года, Босния и Герцеговина

1-й тур, 17.04.2024

  • 12:00. Северная Македония – Босния и Герцеговина
  • 15:00. Словения – Украина

2-й тур, 19.04.2024

  • 12:00. Северная Македония – Украина
  • 15:00. Босния и Герцеговина – Словения

3-й тур, 22.04.2024

  • 12:00. Босния и Герцеговина – Украина
  • 15:00. Словения – Северная Македония

Время начала матчей – киевское.

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турнир развития УЕФА Словения - Украина Северная Македония - Украина Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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