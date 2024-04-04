Определен календарь матчей сборной Украины WU-16 на турнире в Боснии
Соперники: сборные Словении, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины
Обновленный состав девичьей сборной Украины WU-16 (2008–2009 годов рождения) получит опыт на Турнире развития УЕФА, который состоится в период с 16 по 23 апреля 2024 года в Боснии и Герцеговине. Перед этим девушки проведут кратковременный сбор во Львове 12–15 апреля.
Соперницами украинок станут сверстники из Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Словении. Каждая команда сыграет по три матча. За победу начисляются три очка, в случае ничьей проводится серия послематчевых пенальти, победитель которой получает два очка, а команда, которой не повезет – один зачетный балл.
Девичья сборная Украины WU-17 в марте приняла участие во втором раунде отбора чемпионата Европы 2024. Украинки финишировали последними в своей группе и выбыли в Лигу В.
Турнир развития УЕФА
16–23 апреля 2024 года, Босния и Герцеговина
1-й тур, 17.04.2024
- 12:00. Северная Македония – Босния и Герцеговина
- 15:00. Словения – Украина
2-й тур, 19.04.2024
- 12:00. Северная Македония – Украина
- 15:00. Босния и Герцеговина – Словения
3-й тур, 22.04.2024
- 12:00. Босния и Герцеговина – Украина
- 15:00. Словения – Северная Македония
Время начала матчей – киевское.
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