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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 00:36 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:41
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0

Ворскла один антирекорд УПЛ установила, другой повторила

Полтавчане на своем поле потерпели 113-е поражение и пропустили 401-й мяч

21 апреля 2024, 00:36 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:41
151
0
Ворскла один антирекорд УПЛ установила, другой повторила
ФК Колос

«Ворскла» впервые дома проиграла «Колосу», у которого выиграла, причем всухую, во всех трех предыдущих встречах в родных стенах. Это поражение стало 113-м для полтавчан на своем поле в чемпионатах Украины. Тем самым они повторили антирекорд лиги, принадлежащий «Карпатам».

Между тем, мяч, забитый Денисом Безбородько, который 4-й раз расписался в воротах бело-зеленых (ранее 2 гола - за «Зарю» и 1 - за «Десну»), оказался 400-м, пропущенным «Ворсклой» дома. Полтавчане стали первой командой, достигшей этого рубежа, побив «рекорд» УПЛ, соавторами которого были «Карпаты» и запорожский «Металлург» - по 399.

К слову, для «Колоса» победа над «Ворсклой» оказалась 20-й в элитном дивизионе под руководством Ярослава Вишняка, который проводил юбилейный 60-й матч на тренерском посту в украинских чемпионатах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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