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  4. У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
Испания
21 апреля 2024, 00:37 | Обновлено 21 апреля 2024, 01:04
1269
1

У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны

Каталонский клуб гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне

21 апреля 2024, 00:37 | Обновлено 21 апреля 2024, 01:04
1269
1
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 20 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева победили со счётом 4:1. Благодаря этой победе каталонцы впервые в истории гарантировали себе участие в еврокубках.

Форвард «Жироны» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 86 минут. Артем забил гол на 71-й минуте, который стал для него 18-м в Ла Лиге. После матча статистический портал WhoScored оценил перфоманс украинца в этом поединке в 7.7 баллов – пятая самая высокая оценка за игру. Виктор Цыганков, напомним, пропустил этот матч из-за травмы.

Героем поединка стал вингер хозяев Савио, который оформил в этом матче один ассист и получил от WhoScored самый высокий балл – 8.5.

Оценки матча Жирона – Кадис от WhoScored

По теме:
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Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
WhoScored Савио Морейра Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Артем Довбик лучший игрок оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Ukraine_Help
Здравствуйте я знаю как выиграть у России теоритически. Нужно чтобы весь мир помогал нам финансово , а это означает что все наши украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие ( Инстаграм, Тик Ток и Фейсбук и т.д во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов! Максимальный репост по всему миру!
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