У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны

В субботу, 20 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева победили со счётом 4:1. Благодаря этой победе каталонцы впервые в истории гарантировали себе участие в еврокубках.

Форвард «Жироны» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 86 минут. Артем забил гол на 71-й минуте, который стал для него 18-м в Ла Лиге. После матча статистический портал WhoScored оценил перфоманс украинца в этом поединке в 7.7 баллов – пятая самая высокая оценка за игру. Виктор Цыганков, напомним, пропустил этот матч из-за травмы.

Героем поединка стал вингер хозяев Савио, который оформил в этом матче один ассист и получил от WhoScored самый высокий балл – 8.5.

Оценки матча Жирона – Кадис от WhoScored