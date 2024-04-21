У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
Каталонский клуб гарантировал себе еврокубки в следующем сезоне
В субботу, 20 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Жирона» и «Кадис».
Игра прошла на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне, хозяева победили со счётом 4:1. Благодаря этой победе каталонцы впервые в истории гарантировали себе участие в еврокубках.
Форвард «Жироны» Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 86 минут. Артем забил гол на 71-й минуте, который стал для него 18-м в Ла Лиге. После матча статистический портал WhoScored оценил перфоманс украинца в этом поединке в 7.7 баллов – пятая самая высокая оценка за игру. Виктор Цыганков, напомним, пропустил этот матч из-за травмы.
Героем поединка стал вингер хозяев Савио, который оформил в этом матче один ассист и получил от WhoScored самый высокий балл – 8.5.
Оценки матча Жирона – Кадис от WhoScored
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