В субботу, 20 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Жирона» и «Кадис».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

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За «Жирону» с первых минут играет украинский форвард Артем Довбик, который на 71-й минуте довел счет до разгромного (3:0), забив 18-й гол в Ла Лиге.

Артем с 18 голами продолжу возглавлять гонку бомбардиров Ла Лиги, опережая Беллингема и Будимира уже на два гола.

ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге