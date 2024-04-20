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  4. ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
Испания
20 апреля 2024, 23:41 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:21
4258
5

ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге

Артем продолжает возглавлять список лучших бомбардиров турнира

20 апреля 2024, 23:41 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:21
4258
5
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 20 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Жирона» и «Кадис».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Жирону» с первых минут играет украинский форвард Артем Довбик, который на 71-й минуте довел счет до разгромного (3:0), забив 18-й гол в Ла Лиге.

Артем с 18 голами продолжу возглавлять гонку бомбардиров Ла Лиги, опережая Беллингема и Будимира уже на два гола.

ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 5
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Микола Захарченко
Давай , Артем , Пічічі вже на горизонті , а там і на Євро потрібно свої голи за збірну забити !
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+3
Андрій Бабущак
Тепер я впізнаю жирону, яка грала в першій половині сезону. Довбик красень!
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+2
Диванний Експерт
Чому брешете!!?? Нема тут відео!!!
Ответить
+1
apepa
Если бы Довбик не ленился то смог бы забивать в каждом туре и уже обогнал бы Пичичи. А так...
Ответить
0
New Zealander
Пічічі - це якась іспанська національна страва?
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-3
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