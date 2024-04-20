Испания20 апреля 2024, 23:41 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:21
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ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
Артем продолжает возглавлять список лучших бомбардиров турнира
20 апреля 2024, 23:41 | Обновлено 21 апреля 2024, 00:21
4258
5
В субботу, 20 апреля, проходит матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречаются «Жирона» и «Кадис».
Игра проходит на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За «Жирону» с первых минут играет украинский форвард Артем Довбик, который на 71-й минуте довел счет до разгромного (3:0), забив 18-й гол в Ла Лиге.
Артем с 18 голами продолжу возглавлять гонку бомбардиров Ла Лиги, опережая Беллингема и Будимира уже на два гола.
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Комментарии 5
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Давай , Артем , Пічічі вже на горизонті , а там і на Євро потрібно свої голи за збірну забити !
Тепер я впізнаю жирону, яка грала в першій половині сезону. Довбик красень!
Чому брешете!!?? Нема тут відео!!!
Если бы Довбик не ленился то смог бы забивать в каждом туре и уже обогнал бы Пичичи. А так...
Пічічі - це якась іспанська національна страва?
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