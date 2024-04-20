20.04.2024 21:45 – FT 1 : 0
Италия20 апреля 2024, 23:38 | Обновлено 20 апреля 2024, 23:40
73
0
Эмполи одолел Наполи, Верона вырвала победу над Удинезе
Состоялись два матча 33-го тура Серии А
20 апреля 2024, 23:38 | Обновлено 20 апреля 2024, 23:40
73
0
Состоялись два матча 33-го тура Серии А.
«Эмполи» в домашней встрече минимально победил «Наполи».
«Верона» вырвала победу над «Удинезе», забив на 90+3 минуте.
Центральный матч тура состоится в понедельник, когда сыграют «Милан» и «Интер». «Интернационале» в случае победы досрочно оформит чемпионство.
Чемпионат Италии. 33-й тур
«Эмполи» – «Наполи» – 1:0
Гол: Черри (4).
«Верона» – «Удинезе» – 1:0
Гол: Коппола (90+3)
📸1⃣-0⃣ #EmpoliNapoli pic.twitter.com/bbz2KMNqlt— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 20, 2024
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Диего Коппола (Эллас Верона).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 апреля 2024, 23:29 2
Лондонский клуб обыграл «Вулверхэмптон»
Футбол | 20 апреля 2024, 17:50 4
Украинский вратарь близок к продлению соглашения со «сливочными»
Теннис | 20.04.2024, 19:55
Футбол | 20.04.2024, 06:30
Футбол | 20.04.2024, 21:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.04.2024, 00:24 6
20.04.2024, 00:01 2
19.04.2024, 08:45 5
20.04.2024, 00:43 1
19.04.2024, 00:45 56
19.04.2024, 15:36
19.04.2024, 16:59
19.04.2024, 13:00 24