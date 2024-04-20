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20.04.2024 21:45 – FT 1 : 0
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Италия
20 апреля 2024, 23:38 | Обновлено 20 апреля 2024, 23:40
73
0

Эмполи одолел Наполи, Верона вырвала победу над Удинезе

Состоялись два матча 33-го тура Серии А

20 апреля 2024, 23:38 | Обновлено 20 апреля 2024, 23:40
73
0
Эмполи одолел Наполи, Верона вырвала победу над Удинезе
ФК Эмполи

Состоялись два матча 33-го тура Серии А.

«Эмполи» в домашней встрече минимально победил «Наполи».

«Верона» вырвала победу над «Удинезе», забив на 90+3 минуте.

Центральный матч тура состоится в понедельник, когда сыграют «Милан» и «Интер». «Интернационале» в случае победы досрочно оформит чемпионство.

Чемпионат Италии. 33-й тур

«Эмполи» – «Наполи» – 1:0
Гол: Черри (4).

«Верона» – «Удинезе» – 1:0
Гол: Коппола (90+3)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Диего Коппола (Эллас Верона).
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чемпионат Италии по футболу Эмполи Удинезе Наполи Верона
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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