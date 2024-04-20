Эмполи одолел Наполи, Верона вырвала победу над Удинезе

Состоялись два матча 33-го тура Серии А.

«Эмполи» в домашней встрече минимально победил «Наполи».

«Верона» вырвала победу над «Удинезе», забив на 90+3 минуте.

Центральный матч тура состоится в понедельник, когда сыграют «Милан» и «Интер». «Интернационале» в случае победы досрочно оформит чемпионство.

Чемпионат Италии. 33-й тур

«Эмполи» – «Наполи» – 1:0

Гол: Черри (4).

«Верона» – «Удинезе» – 1:0

Гол: Коппола (90+3)

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