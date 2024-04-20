Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Кадис
Испания
20 апреля 2024, 21:06 |
1552
0

Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Кадис

Виктор Цыганков пропустит матч из-за повреждения

20 апреля 2024, 21:06 |
1552
0
Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Кадис
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Кадис».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. За «Жирону» с первых минут сыграет украинский форвард Артем Довбик. Виктор Цыганков пропустит этот матч из-за травмы.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Сыграет ли Зинченко? Известны составы на матч Вулверхэмптон – Арсенал
Стало известно, сможет ли Куртуа еще сыграть в этом сезоне
Жирона нацелилась на бывшего игрока Реала и Манчестер Юнайтед
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Кадис Виктор Цыганков Артем Довбик стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Футбол | 20 апреля 2024, 06:30 34
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ

В клубном рейтинге УЕФА донецкая команда делит 25–27 места

Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Футбол | 20 апреля 2024, 00:07 3
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего

Украинцу в ближайшее время нужно определиться с будущим

Жирона – Кадис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 20.04.2024, 20:44
Жирона – Кадис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Кадис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 20.04.2024, 19:55
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Футбол | 20.04.2024, 14:10
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Источник: Игрокам Миная предлагали сдать матч с грандом УПЛ за деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
18.04.2024, 22:54 11
Футбол
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
20.04.2024, 00:01 2
Футбол
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
19.04.2024, 20:58 102
Футбол
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
19.04.2024, 15:36
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
19.04.2024, 17:11 2
Хоккей
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
18.04.2024, 19:37 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем