Испания20 апреля 2024, 21:06 |
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Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Кадис
Виктор Цыганков пропустит матч из-за повреждения
20 апреля 2024, 21:06 |
1552
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В субботу, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Кадис».
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. За «Жирону» с первых минут сыграет украинский форвард Артем Довбик. Виктор Цыганков пропустит этот матч из-за травмы.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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