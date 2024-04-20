Сыграет ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Жирона – Кадис

В субботу, 20 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Кадис».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. За «Жирону» с первых минут сыграет украинский форвард Артем Довбик. Виктор Цыганков пропустит этот матч из-за травмы.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.