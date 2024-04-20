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  4. ВИДЕО. Как Костюк чемпионку Уимблдона 2023 на грунте в Штутгарте обыграла
WTA
20 апреля 2024, 20:38 |
387
0

ВИДЕО. Как Костюк чемпионку Уимблдона 2023 на грунте в Штутгарте обыграла

Смотрите видеообзор полуфинального матча WTA 500 в Германии

20 апреля 2024, 20:38 |
387
0
ВИДЕО. Как Костюк чемпионку Уимблдона 2023 на грунте в Штутгарте обыграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В полуфинальном поединке украинка в двух сетах разобралась с чемпионкой Уимблдона 2023 и 8-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии со счетом 7:6, 6:2.

Для Костюк это будет третий финал на уровне WTA за карьеру.

В поединке за трофей в Штутгарте Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной.

ВИДЕО. Как Костюк чемпионку Уимблдона 2023 на грунте в Штутгарте обыграла

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видео Марта Костюк Елена Рыбакина WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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