20 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В полуфинальном поединке украинка в двух сетах разобралась с чемпионкой Уимблдона 2023 и 8-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии со счетом 7:6, 6:2.

Для Костюк это будет третий финал на уровне WTA за карьеру.

В поединке за трофей в Штутгарте Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной.

ВИДЕО. Как Костюк чемпионку Уимблдона 2023 на грунте в Штутгарте обыграла