ВИДЕО. Как Костюк чемпионку Уимблдона 2023 на грунте в Штутгарте обыграла
Смотрите видеообзор полуфинального матча WTA 500 в Германии
20 апреля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
В полуфинальном поединке украинка в двух сетах разобралась с чемпионкой Уимблдона 2023 и 8-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии со счетом 7:6, 6:2.
Для Костюк это будет третий финал на уровне WTA за карьеру.
В поединке за трофей в Штутгарте Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Елены Рыбакиной.
ВИДЕО. Как Костюк чемпионку Уимблдона 2023 на грунте в Штутгарте обыграла
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