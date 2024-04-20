Роман ГРИГОРЧУК: «Не поднялась рука заменить игрока в перерыве. Ошибся»

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук оценил поражение 1:2 в матче УПЛ против «Кривбасса». Тренер отметил, что должен был намного раньше заменить хавбека Александра Васильева (ушел с поля на 50-й минуте).

«Нет даже желания комментировать. Не хочу повторять то, что уже много раз говорил. Это не тот матч, где нужно было проигрывать, ничья была бы более закономерной. У нас было много ошибок, много потерь мяча».

«Замена Васильева? Это моя ошибка, я ее допустил. Васильева в перерыве менять нужно было. Не поднялась рука, а я должен был его поменять».

«Не только из-за него проиграли, но я признаю – моя ошибка», – сказал Григорчук.

Одесская команда занимает 8-е место в таблице.