Роман ГРИГОРЧУК: «Не поднялась рука заменить игрока в перерыве. Ошибся»
Черноморец проиграл второй кряду матч
Наставник «Черноморца» Роман Григорчук оценил поражение 1:2 в матче УПЛ против «Кривбасса». Тренер отметил, что должен был намного раньше заменить хавбека Александра Васильева (ушел с поля на 50-й минуте).
«Нет даже желания комментировать. Не хочу повторять то, что уже много раз говорил. Это не тот матч, где нужно было проигрывать, ничья была бы более закономерной. У нас было много ошибок, много потерь мяча».
«Замена Васильева? Это моя ошибка, я ее допустил. Васильева в перерыве менять нужно было. Не поднялась рука, а я должен был его поменять».
«Не только из-за него проиграли, но я признаю – моя ошибка», – сказал Григорчук.
Одесская команда занимает 8-е место в таблице.
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