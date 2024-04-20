WTA20 апреля 2024, 21:35 |
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ВИДЕО. Как Калинина проиграла 3-й ракетке Польши в Руане
Ангелина не смогла выйти в первый финал в сезоне
20 апреля 2024, 21:35 |
437
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).
В матче 1/2 финала третья сеяная украинка проиграла польке Магде Линетт (№60 WTA).
Руан. 1/2 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 1:6, 6:4, 2:6
Для Калининой это был второй полуфинал в сезоне и второе поражение на этой стадии. Она еще не выигрывала турниров такой категории.
В финальном раунде Линетт сразится против американки Слоан Стивенс (№39 WTA).
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