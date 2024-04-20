ВИДЕО. Как Калинина проиграла 3-й ракетке Польши в Руане

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В матче 1/2 финала третья сеяная украинка проиграла польке Магде Линетт (№60 WTA).

Руан. 1/2 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 1:6, 6:4, 2:6

Для Калининой это был второй полуфинал в сезоне и второе поражение на этой стадии. Она еще не выигрывала турниров такой категории.

В финальном раунде Линетт сразится против американки Слоан Стивенс (№39 WTA).