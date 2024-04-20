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  4. Жирона нацелилась на бывшего игрока Реала и Манчестер Юнайтед
Испания
20 апреля 2024, 19:41 |
584
0

Жирона нацелилась на бывшего игрока Реала и Манчестер Юнайтед

Серхио Регилон может стать одноклубником Артема Довбика и Виктора Цыганкова

20 апреля 2024, 19:41 |
584
0
Жирона нацелилась на бывшего игрока Реала и Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Регилон

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.

По информации Fichajes, каталонский клуб нацелился на фулбека «Брентфорда» Серхио Регилона, права на которого принадлежат «Тоттенхэму». Отмечается, что Регилон может стать заменой Мигеля Гутьерреса, на которого претендуют ряд топ-клубов Европы. Напомним, Регилон является воспитанником мадридского «Реала», кроме «галактикос» испанец успел поиграть за «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай может перейти в «Жирону» в следующее трансферное окно.

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Серхио Регилон Тоттенхэм Мигель Гутьеррес Жирона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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