Реал нашел замену капитану, который покинет клуб. Цена вопроса – 80 млн

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес сообщил руководству «королевского клуба» о намерении покинуть команду после завершения сезона 2023/24.

По информации Tuttosport, «Реал» из-за ухода своего капитана намерен купить центрального защитника в следующее трансферное окно. «Королевский клуб» нацелился на центрбека миланского «Интера» Алессандро Бастони, отмечается, что лидер итальянского чемпионата не намерен отпускать Бастони, однако солидное трансферное предложение может убедить руководство клуба. Трансферная стоимость Алессандро оценивается в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Начо Фернандес может стать игроком миланского «Интера».