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Италия
20 апреля 2024, 09:27 |
890
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Интер хочет подписать капитана Реала

Начо является воспитанником мадридцев и выступает за них на протяжении всей карьеры

20 апреля 2024, 09:27 |
890
0
Интер хочет подписать капитана Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Начо Фернандес

Капитан мадридского «Реала» защитник Начо Фернандес попал в сферу интересов миланского «Интера». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 34-летний Начо летом покинет «Реал». Контракт футболиста истекает, и продлевать его защитник не собирается. Воспитанник мадридцев уже уведомил руководство клуба о своем решении уйти.

«Интер» заинтересован в том, чтобы заполучить опытного игрока, но сделать это будет непросто. Начо хочет рассмотреть все варианты, включая предложения из-за рубежа. В прошлом году «нерадзурри» также интересовались Начо, но тогда потерпели неудачу.

Отметим, что в нынешнем сезоне Начо провел 36 матчей во всех турнирах за «сливочных». Защитник является воспитанником мадридского клуба и выступает в нем на протяжении всей карьеры.

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Начо Фернандес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Интер Милан трансферы Серии A Фабрицио Романо
Юрій Вишневський Источник: SempreInter.com
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