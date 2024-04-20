Интер хочет подписать капитана Реала

Капитан мадридского «Реала» защитник Начо Фернандес попал в сферу интересов миланского «Интера». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что 34-летний Начо летом покинет «Реал». Контракт футболиста истекает, и продлевать его защитник не собирается. Воспитанник мадридцев уже уведомил руководство клуба о своем решении уйти.

«Интер» заинтересован в том, чтобы заполучить опытного игрока, но сделать это будет непросто. Начо хочет рассмотреть все варианты, включая предложения из-за рубежа. В прошлом году «нерадзурри» также интересовались Начо, но тогда потерпели неудачу.

Отметим, что в нынешнем сезоне Начо провел 36 матчей во всех турнирах за «сливочных». Защитник является воспитанником мадридского клуба и выступает в нем на протяжении всей карьеры.