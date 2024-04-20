Снигур отыгралась с 1:6, 1:4 и вышла в финал на турнире во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжила успешные выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В матче 1/2 финала первая сеяная украинка в непростом поединке обыграла Нигину Абдураимову из Узбекистана (№239 WTA).

Кальви. 1/2 финала

Дарья Снигур (Украина) – Нигина Абдураимова (Узбекистан) – 1:6, 7:6(4), 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Абдураимова по ходу матча вела 6:1, 4:1, а также подавала на матч и имела матчбол.

В финале Снигур сразится против Моны Бартель (№248 WTA) или Валентины Ризер (№264 WTA).

Для украинки это будет второй матч за титул в сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия).