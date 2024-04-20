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  4. Снигур отыгралась с 1:6, 1:4 и вышла в финал на турнире во Франции
ITF
20 апреля 2024, 16:36 | Обновлено 20 апреля 2024, 16:55
1531
4

Снигур отыгралась с 1:6, 1:4 и вышла в финал на турнире во Франции

Дарья в непростом поединке вырвала победу у соперницы из Узбекистана

20 апреля 2024, 16:36 | Обновлено 20 апреля 2024, 16:55
1531
4
Снигур отыгралась с 1:6, 1:4 и вышла в финал на турнире во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№132 WTA) продолжила успешные выступления на турнире ITF W50 в Кальви (Франция).

В матче 1/2 финала первая сеяная украинка в непростом поединке обыграла Нигину Абдураимову из Узбекистана (№239 WTA).

Кальви. 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина) – Нигина Абдураимова (Узбекистан) – 1:6, 7:6(4), 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Абдураимова по ходу матча вела 6:1, 4:1, а также подавала на матч и имела матчбол.

В финале Снигур сразится против Моны Бартель (№248 WTA) или Валентины Ризер (№264 WTA).

Для украинки это будет второй матч за титул в сезоне. В марте она дошла до финала на соревнованиях ITF W75 в Ржичанах (Чехия).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 4
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Falko
Да, блін. 1:6, 1:4, 4:5, 30:40, Абдураїмова подає на фінал ))
І ось вам результат. Як таке дивитися? )
Ответить
+5
Олександр Науменко
Всю гру гралась с вогнем, навіть одного разу з матч-болу зіскочила.
Ответить
+2
C.Пеклов
Молодець Дашуля!Маячок  світить!Марта,Геля сподіваюся ви його бачите!
Ответить
+2
Sashamar
Судячи з перебігу рахунку, Снігур не дуже й опиралася. Але Абдураїмова, мабуть (мабуть!) грала так погано, що Дарина подумала, може в неї і без зусиль виграти можна 
Ответить
-3
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