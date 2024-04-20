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  4. Гвардиолу в Ман Сити может заменить наставник, тренирующий украинских звезд
Англия
20 апреля 2024, 17:04 |
2058
3

Гвардиолу в Ман Сити может заменить наставник, тренирующий украинских звезд

Мичел может стать главным тренером «горожан»

20 апреля 2024, 17:04 |
2058
3
Гвардиолу в Ман Сити может заменить наставник, тренирующий украинских звезд
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола может покинуть клуб в 2025 году, в команде сейчас возникают сомнения, что именитый наставник захочет продлить контракт.

По информации испанского издания Relevo, боссы «горожан» еще попытаются убедить Гвардиолу остаться, но также начали поиски его предполагаемого преемника. Сообщается, что возглавить «Ман Сити» может нынешний тренер «Жироны» Мичел.

Руководство «Манчестер Сити» впечатлено результатами и стилем игры, которую показывает «Жирона» под руководством Мичела. В City Group испанец заслужил уважение. Совет директоров внимательно следит за всеми его действиями. Отмечается, что Мичел уже начал учить английский язык.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» отказалась от идеи пригласить Мичела на должность главного тренера.

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Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Мичела в Манчестер Сити, а Гвардиолу в Жирону.
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