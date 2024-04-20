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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 15:25 |
345
0

Черноморец еще не избавился от кадровых проблем

Одесситы в Одессе сегодня должны сыграть с «Кривбассом»

20 апреля 2024, 15:25 |
345
0
Черноморец еще не избавился от кадровых проблем
ФК Черноморец. Йон Шпорн

К матчу 25-го тура УПЛ с криворожским «Кривбассом» один из старожилов элиты одесский «Черноморец» подойдет не в оптимальном составе.

Правда, в отличие от предыдущего поединка с луганской «Зарей», в котором по разным причинам не смогли принять участие сразу трое футболистов, на этот раз кадровая ситуация менее проблемная.

По информации Sport.ua, в сегодняшней встрече точно не сможет сыграть нападающий Богдан Бойчук, который восстанавливается после мышечного повреждения. А вот словенский полузащитник Йон Шпорн, который в сезоне-2023/24 является ключевым игроком команды «моряков», процесс восстановления уже прошел и недавно вернулся к тренировкам в общей группе. Правда, вопрос о его участии в поединке с «Кривбассом» зависит от решения тренерского штаба.

На кого сможет рассчитывать Роман Григорчук в этом матче, так это универсал Максим Брагару. В предыдущем туре он отбыл дисквалификацию и готов помочь одесской команде в игре с одним из лидеров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что игра в Одессе под угрозой срыва.

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Черноморец Одесса Черноморец - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Йон Шпорн травма
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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