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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 14:02 | Обновлено 20 апреля 2024, 14:34
2665
2

Матч Черноморец – Кривбасс под угрозой срыва

Утром в Одессе постоянные воздушные тревоги

20 апреля 2024, 14:02 | Обновлено 20 апреля 2024, 14:34
2665
2
Матч Черноморец – Кривбасс под угрозой срыва
ФК Черноморец

После почти десятка воздушных тревог и масштабного обстрела Одессы ракетами и дронами 10 апреля, в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, мощность и количество террористических атак на некоторое время уменьшилось. Однако в течение двух последних суток враг снова стал применять в Одесской области активные преступные действия.

Вчера, 19 апреля, в Одессе шесть раз раздавались сигналы воздушной тревоги, самая длинная из которых длилась более полутора часов. В это время агрессор обстреливал областной центр и города-спутники дронами и ракетами, последствия «прилета» одной из которых наблюдала команда «Кривбасса», которая ехала клубным автобусом из такого же многострадального Кривого Рога в Одессу на календарный матч с «Черноморцем».

Наблюдая большие клубы черного дыма вблизи моря, криворожане думали только об одном: чтобы тихими были ночь и утро перед важной игрой. Однако этого не произошло: с самого утра враг неоднократно атаковал регион. Чтобы понять, насколько дерзкой и жестокой является агрессия, достаточно привести цифры воздушных тревог, во время которых осуществлялись сегодня, 20 апреля, дроновые и ракетные атаки:

  • 05:37 – 06:31 (дроновая опасность)
  • 06:43 – 07:02 (ракетная опасность)
  • 08:22 – 08:55 (ракетная опасность)
  • 10:27 – 11:10 (ракетная опасность)
  • 11:55 – 12:59 (ракетная опасность)
  • 13:18 – 13:46 (ракетная опасность)

Учитывая, что традиционное предматчевое совещание, на котором присутствовали официальные лица, представители клубов и всех служб, участвующих в организации поединка проводилось в 10 утра, его участникам не позавидуешь. Не позавидуешь и одесским болельщикам, которые в который раз за время войны лишены возможности наблюдать за игрой «Черноморца» вживую. В связи с повышенной опасностью последних дней запрет будет действовать и в отношении сегодняшнего матча.

Напомним, что в субботу, 20 апреля, должен состояться матч 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят одесский «Черноморец» и «Кривбасс» Кривой Рог. Поединок состоится в Одессе на стадионе «Черноморец». Запланированное начало – в 15:30 по киевскому времени.

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Черноморец - Кривбасс Черноморец Одесса Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд воздушная тревога
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Max-Morlock
В Полтаве такая же картина.
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Fireball
Засчитать ничью.
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