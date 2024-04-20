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Испания
20 апреля 2024, 15:04 |
351
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Куртуа вернулся к тренировкам с Реалом

Бельгиец уже работает в общей группе

20 апреля 2024, 15:04 |
351
0
Куртуа вернулся к тренировкам с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа сегодня, 20 апреля возобновил тренировки в общей группе мадридского «Реала». 31-летний вратарь находится в процессе восстановления после операции на мениске, которую он перенес в середине марта.

При этом возвращение Куртуа на поле в нынешнем сезоне по-прежнему не прогнозируется. Ожидается, что голкипер пропустит также Евро-2024 и вернется к началу предсезонной подготовки «Реала».

При этом, из-за мышечной перенагрузки тренировку «Реала» пропустил защитник Ферлан Менди. Его участие в матче против «Барселоны» (21 апреля) под вопросом.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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