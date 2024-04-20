Куртуа вернулся к тренировкам с Реалом
Бельгиец уже работает в общей группе
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа сегодня, 20 апреля возобновил тренировки в общей группе мадридского «Реала». 31-летний вратарь находится в процессе восстановления после операции на мениске, которую он перенес в середине марта.
При этом возвращение Куртуа на поле в нынешнем сезоне по-прежнему не прогнозируется. Ожидается, что голкипер пропустит также Евро-2024 и вернется к началу предсезонной подготовки «Реала».
При этом, из-за мышечной перенагрузки тренировку «Реала» пропустил защитник Ферлан Менди. Его участие в матче против «Барселоны» (21 апреля) под вопросом.
🚨 Thibaut Courtois is back in training! pic.twitter.com/YnS1kNDVhT— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 20, 2024
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