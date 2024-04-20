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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 14:43 |
313
0

Черноморец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 25-м туре УПЛ

20 апреля 2024, 14:43 |
313
0
Черноморец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
ФК Кривбасс

Сегодня, 20 апреля «Черноморец» в матче 25-го тура УПЛ в Одессе примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стади известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Варакута, Путря, Бадибанга, Гучек, Альваренга, Васильев, Салюк, Брагару, Ермаков, Штогрин, Авагимян

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Сантини, Стецьков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Хомченовский, Соса, Лунев, Кожушко

Ранее сообщалось о том, что проведение матча под угрозой срыва.

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Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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