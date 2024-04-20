Италия20 апреля 2024, 14:33 |
397
0
Тренер Ювентуса предложил свои услуги Милану
Массимильяно Аллегри может заменить Стефано Пиоли
20 апреля 2024, 14:33 |
397
0
«Милан» начал поиски нового главного тренера на следующий сезон после того, как руководство приняло принципиальное решение летом уволить Стефано Пиоли.
По информации итальянских СМИ, свои услуги «Милану» предложил наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который летом также, скорее всего, будет уволен. Он уже работал с «Миланом» в 2010 – 2013 годах и выигрывал с командой Скудетто-2011.
Также в шорт-листе «Милана» присутствуют имена Антонио Конте, Винченцо Итальяно, Марка Ван Боммеля и Пауло Фонсеки.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 апреля 2024, 13:34 6
И. о. министра молодежи и спорта – о скандальном списке нарушителей
Хоккей | 19 апреля 2024, 17:11 2
Есть небольшой шанс на повышение в классе
Футбол | 20.04.2024, 00:07
Футбол | 19.04.2024, 16:30
Футбол | 20.04.2024, 11:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.04.2024, 08:35 5
19.04.2024, 20:58 100
18.04.2024, 08:22 4
19.04.2024, 23:34 47
18.04.2024, 13:38 9
20.04.2024, 00:24 6
19.04.2024, 13:00 24