Тренер Ювентуса предложил свои услуги Милану

«Милан» начал поиски нового главного тренера на следующий сезон после того, как руководство приняло принципиальное решение летом уволить Стефано Пиоли.

По информации итальянских СМИ, свои услуги «Милану» предложил наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который летом также, скорее всего, будет уволен. Он уже работал с «Миланом» в 2010 – 2013 годах и выигрывал с командой Скудетто-2011.

Также в шорт-листе «Милана» присутствуют имена Антонио Конте, Винченцо Итальяно, Марка Ван Боммеля и Пауло Фонсеки.