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  4. Тренер Ювентуса предложил свои услуги Милану
Италия
20 апреля 2024, 14:33 |
397
0

Тренер Ювентуса предложил свои услуги Милану

Массимильяно Аллегри может заменить Стефано Пиоли

20 апреля 2024, 14:33 |
397
0
Тренер Ювентуса предложил свои услуги Милану
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

«Милан» начал поиски нового главного тренера на следующий сезон после того, как руководство приняло принципиальное решение летом уволить Стефано Пиоли.

По информации итальянских СМИ, свои услуги «Милану» предложил наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который летом также, скорее всего, будет уволен. Он уже работал с «Миланом» в 2010 – 2013 годах и выигрывал с командой Скудетто-2011.

Также в шорт-листе «Милана» присутствуют имена Антонио Конте, Винченцо Итальяно, Марка Ван Боммеля и Пауло Фонсеки.

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Милан Массимилиано Аллегри Ювентус Стефано Пиоли Винченцо Итальяно Антонио Конте Марк ван Боммель Паулу Фонсека
Олег Дидух Источник: Sport Mediaset
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