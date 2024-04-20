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Италия
20 апреля 2024, 11:43 |
349
0

Решение принято. Милан уволит главного тренера

Стефано Пиоли покинет клуб в конце сезона

20 апреля 2024, 11:43 |
349
0
Решение принято. Милан уволит главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Руководство «Милана» приняло окончательное решение уволить с поста главного тренера команды Стефано Пиоли. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшие недели клуб предпримет необходимые формальные шаги для того, чтобы досрочно расторгнуть контракт Пиоли, который рассчитан до лета 2025 года.

Окончательное решение прекратить сотрудничество с Пиоли руководство «Милана» приняло после вылета из Лиги Европы. Тренер работает с командой с октября 2019 года, в 2022 году привел «россонери» к чемпионскому титулу в Серии А.

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Милан Стефано Пиоли Фабрицио Романо отставка
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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