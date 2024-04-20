Решение принято. Милан уволит главного тренера

Руководство «Милана» приняло окончательное решение уволить с поста главного тренера команды Стефано Пиоли. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

В ближайшие недели клуб предпримет необходимые формальные шаги для того, чтобы досрочно расторгнуть контракт Пиоли, который рассчитан до лета 2025 года.

Окончательное решение прекратить сотрудничество с Пиоли руководство «Милана» приняло после вылета из Лиги Европы. Тренер работает с командой с октября 2019 года, в 2022 году привел «россонери» к чемпионскому титулу в Серии А.