Может уйти уже совсем скоро. В контракте Нагельсманна есть особый пункт

Вчера главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн продлил свой контракт до лета 2026 года. Однако, как сообщает авторитетное немецкое издание Bild, тренер может покинуть свой пост намного раньше – уже после Евро-2024.

Дело в том, что в новом контракте Нагельсманна есть пункт, который позволяет Немецкому футбольному союзу (DFB) досрочно уволить тренера без выплаты какой-либо компенсации, если сборная Германии на предстоящем домашнем Евро-2024 не выйдет из группы.

Напомним, Нагельсманн возглавляет сборную Германии с осени 2023 года.